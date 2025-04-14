شاهد.. إصابة بحادث مروع في الزرقاء

الوكيل الإخباري- أصيب شخص بحادث تصادم وقع بين مركبة وبك اب قرب مثلث غريسة على طريق بلعما في محافظة الزرقاء، وفق ما أفاد به شهود عيان.

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وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن المركبة اصطدمت بالبك اب الذي كان مصطفا على جانب الطريق.



وأشاروا إلى أن فرق الدفاع المدني والسير تواجدت في موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصاب وفتح تحقيق مروري.