شاهد.. إصابة بحادث مروع في الزرقاء

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن المركبة اصطدمت بالبك اب الذي كان مصطفا على جانب الطريق.
وأشاروا إلى أن فرق الدفاع المدني والسير تواجدت في موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصاب وفتح تحقيق مروري.
حادث سير مروع في الزرقاء — Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 14, 2025
#سوشال_الوكيل #فيديو pic.twitter.com/r4ubL0y085
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