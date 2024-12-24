شاهد : احتراق مركبة في وسط الشارع بعمان - فيديو

وتعاملت مجموعات الدفاع المدني بالموقع مع الحادث .
وتمكنت الفرق المختصة من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل.
لحظة اشتعال مركبة بالعاصمة عمان/ أبو نصير#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/seHHl5ef2L— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 24, 2024
-
أخبار متعلقة
-
شركة زين: قيم شحن الاشتراكات المدفوعة مسبقاً لم تتأثر
-
الوطني لمكافحة الأوبئة يوضح حقيقة انتشار مرض تنفسي جديد في الأردن
-
وفاة و 14 اصابة بحادث سير مروع في اربد - صورة
-
إصابة بسبب انفجار "طنجرة ضغط" في إربد
-
المركزي: شركات التأمين المنسحبة من "ضد الغير" ستُمنع من إبرام "الشامل"
-
83 ألف طالب يتقدمون لتكميلية التوجيهي الخميس منهم 12 ألف لغايات رفع المعدل
-
الخارجية تتابع قضية اعتقال الطبيب الأردني البلوي في إسرائيل
-
إحالات واسعة إلى التقاعد المبكر في وزارة التربية - أسماء