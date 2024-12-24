شاهد : احتراق مركبة في وسط الشارع بعمان - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تسبب اندلاع حريق بمركبة بمنطقة ابو نصير في العاصمة عمّان، الثلاثاء، بأزمة مرورية خانقة في المنطقة.



وتعاملت مجموعات الدفاع المدني بالموقع مع الحادث .

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وتمكنت الفرق المختصة من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل.