 
السبت 2024-11-23 05:11 م
 

شاهد : اشتعال مركبة بخلدا وبطولة مواطن تحول دون وقوع كارثة - فيديو

اشتعال مركبة بخلدا
اشتعال مركبة بخلدا
السبت، 23-11-2024 04:10 م

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - نشر الزميل  بشار الحباشنة مقطع فيديو اليوم السبت يظهر اشتعال مركبة في منطقة خلدا بالعاصمة عمان .

 وتصادف في تلك اللحظة وجود  احد المواطنين الذي تدخل بإخماد النيران التي كانت تندلع  ، وقام بإخماد الحريق لوحده ، مانعا بذلك وقوع كارثة محققة في انتقال الحريق الى المركبات والمحلات المجاورة .

فيما اقتصر الحريق على اضرار مادية بدون وقوع اصابات بشرية . 

اضافة اعلان

 

 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام

جمعية رجال الأعمال الأردنيين

أخبار محلية مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني - ويلزي مشترك

الطفيلة

أخبار محلية لقاء في الطفيلة حول الوقاية والكشف المبكر عن السرطان

وزارة الزراعة

أخبار محلية وزير الزراعة يطلع على تجهيزات مهرجان الزيتون الوطني الـ24

اشتعال مركبة بخلدا

خاص بالوكيل شاهد : اشتعال مركبة بخلدا وبطولة مواطن تحول دون وقوع كارثة - فيديو

جندي إسرائيلي قرب مستوطنين يقومون بجولة في البلدة القديمة بالخليل في الضفة الغربية

فلسطين هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1535 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تشكيلات إدارية واسعة في وزارة التربية - أسماء



 


الأكثر مشاهدة