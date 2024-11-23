شاهد : اشتعال مركبة بخلدا وبطولة مواطن تحول دون وقوع كارثة - فيديو

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - نشر الزميل بشار الحباشنة مقطع فيديو اليوم السبت يظهر اشتعال مركبة في منطقة خلدا بالعاصمة عمان .



وتصادف في تلك اللحظة وجود احد المواطنين الذي تدخل بإخماد النيران التي كانت تندلع ، وقام بإخماد الحريق لوحده ، مانعا بذلك وقوع كارثة محققة في انتقال الحريق الى المركبات والمحلات المجاورة .



فيما اقتصر الحريق على اضرار مادية بدون وقوع اصابات بشرية .

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