الجمعة 2026-01-16 11:48 م

شاهد : سقوط مركبة في قناة الملك عبد الله - فيديو

الجمعة، 16-01-2026 11:28 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   سقطت مركبة  في قناة الملك عبدالله  في لواء الأغوار الشمالية دون وقوع إصابات.

وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري : وقع مساء اليوم حادث تدهور وسقوط مركبة في قناة الملك عبدالله بالاغوار الشمالية حيث لم ينتج عنه اي اصابات بالارواح إنما أضرار ماديه فقط.

 

 

 

 

 

 
 


سقوط مركبة في قناة الملك عبد الله

