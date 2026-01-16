شاهد : سقوط مركبة في قناة الملك عبد الله - فيديو

سقوط مركبة في قناة الملك عبد الله#سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/xDn4J8e86B— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 16, 2026
