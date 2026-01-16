شاهد : سقوط مركبة في قناة الملك عبد الله - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - سقطت مركبة في قناة الملك عبدالله في لواء الأغوار الشمالية دون وقوع إصابات.

وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري : وقع مساء اليوم حادث تدهور وسقوط مركبة في قناة الملك عبدالله بالاغوار الشمالية حيث لم ينتج عنه اي اصابات بالارواح إنما أضرار ماديه فقط.