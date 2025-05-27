صرخة أم تُناشد لإنقاذ ابنها وأحفادها.. الأول عاجز وأبنائه مرضى - صور

الوكيل الإخباري - ناشدت عائلة المريض رامي غازي أسعد خليل المصاب بعجز كامل في قدمه يمنعه من العمل بمساعدة العائلة في علاجه وعلاج أطفاله الاثنين اللذين يعانيان من إعاقات الأول بقُصر القامة والثاني يعاني من أمراض في الدم ويراجع عيادة زراعة النخاع.

اضافة اعلان

وقالت والدة المريض، جواهر لـ"الوكيل الإخباري"، إن ابنها كان يعمل قبل أن يتعرض لحادث أصيب على إثره بقدمه منعه من العمل، حيث تشير التقارير الطبية التي صدرت عن مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله في البقعة إلى عجز كامل بنسبة 80% وهو غير قادر على ممارسة العمل.

وأضافت أن عائلتها وعائلة ابنها تعيشان في بيت واحد بسبب اضطرار ابنها لمغادرة منزله بسبب عدم مقدرته على دفع الإيجار، علما بأن العائلة لديها تأمين صحي الفئة الثالثة/ الفقراء من وزارة التنمية الاجتماعية وتتلقى العائلة مبلغ 100 دينار من التنمية لا يغطي سوى تكاليف إيجار المنزل.

وأشارت إلى أن العائلة تناشد الجهات المعنية لتأمين الأسرة بمصدر دخل وتغطية مصاريف علاج نجلي ابنها اللذين يتلقيان العلاج في مركز الحسين للسرطان وذلك لاضطرار العائلة لاستدانة المبالغ المالية لقاء الذهاب للمراجعات في مركز الحسين عدا عن تكاليف علاج ابنها وزوجها المريض.

للتواصل مع العائلة عبر الرقم: (0789342328).

وتاليا الصور والوثائق:















