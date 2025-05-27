صرخة أم تُناشد لإنقاذ ابنها وأحفادها.. الأول عاجز وأبنائه مرضى - صور

وأشارت إلى أن العائلة تناشد الجهات المعنية لتأمين الأسرة بمصدر دخل وتغطية مصاريف علاج نجلي ابنها اللذين يتلقيان العلاج في مركز الحسين للسرطان وذلك لاضطرار العائلة لاستدانة المبالغ المالية لقاء الذهاب للمراجعات في مركز الحسين عدا عن تكاليف علاج ابنها وزوجها المريض.
للتواصل مع العائلة عبر الرقم: (0789342328).
وتاليا الصور والوثائق:
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