"صقر درون": الأردن يواكب التطورات المتقدمة في تكنولوجيا الطائرات المسيرة

الوكيل الإخباري- أكد مدير مركز التدريب في شركة صقر درون الأردنية علاء الدين الخواجا أن الأردن يواكب التطورات المتقدمة في تكنولوجيا الطائرات المسيرة من أجل المحافظة على مجال جوي آمن.

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وقال الخواجا اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الشركة تسعى من خلال مشاركتها في معرض سوفكس 2024 لتوطين الخدمات والتكنولوجيا المرتبطة بالطائرات المسيرة، في حين تسعى لمواكبة آخر التطورات وتقديم حلول وأنظمة ذكية من شأنها تأمين الحدود ومنع اختراقها من الطائرات المسيرة في ظل المحيط الذي تتمتع به المملكة.



وأضاف أن الشركة تعمل وفق أعلى المعايير العالمية بهذا المجال سواءً بالخدمات أو توفير أنظمة الرصد والتتبع والحماية وخاصة للاستخدامات غير المشروعة لهذه الطائرات مثل عمليات تهريب المخدرات.



وأشار الخواجا إلى أن الشركة تهدف بالإضافة لتوفير أجواء آمنة إلى تشجيع الاستخدام التجاري الأمثل لهذه التكنولوجيا من قبل الشركات العاملة بهذا المجال.