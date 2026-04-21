طبيبة نفسية: التنمر يبدأ من التنشئة المبكرة ويحتاج لتدخل أسري وتوعوي

الوكيل الإخباري- قالت استشارية الطب النفسي وطب نفس الأطفال والمراهقين وعضو الجمعية الأمريكية للطب النفسي، الدكتورة شذى أبو حمده، إن التنمر غالباً ما يرتبط بخلل في التنشئة المبكرة، حيث يتعلم الطفل من البيئة المحيطة به ويكتسب سلوكياته تدريجياً.



وأوضحت لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن التركيز غالباً يكون على تعليم الأطفال كيفية تجنب التعرض للتنمر، في حين يتم إغفال توعيتهم بعدم ممارسته تجاه الآخرين، مشددة على أهمية غرس قيم الصداقة والاحترام والسلوك المتوازن بين الطرفين.



وأضافت أن بعض الأسر قد تُسهم، دون قصد، في ترسيخ سلوكيات العنف أو التنمر، معتبرة أن ذلك قد يتحول إلى أسلوب حياة لدى الطفل، كما أن بعض الألعاب التي تحتوي على مشاهد عنف قد تعزز هذه السلوكيات.



وبيّنت أن التنمر قد يكون أحياناً وسيلة لجذب انتباه الأهل أو نتيجة للغيرة، مؤكدة ضرورة توجيه الأطفال وتعليمهم عدم التنمر وعدم تقبل هذا السلوك.



وشددت على أهمية عرض الطفل المتنمر على مختصين نفسيين، وفتح حوار بين الأهل والطفل لفهم أسباب السلوك وطمأنته، إلى جانب تعليمه التعاطف من خلال وضع نفسه مكان الآخرين.



وأكدت أن الطفل لا يزال في مرحلة التكوين، ويمكن تعديل سلوكه وتصحيح مفاهيمه من خلال التوجيه السليم، مشيرة إلى أن التعامل مع هذه الحالات يجب أن يتم بوعي، باعتبارهم أطفالاً بحاجة للإرشاد.

وكان قد ورد إلى "برنامج الوكيل" اتصال أفاد بأن الطفلة نتالي (13 عاماً)، والتي كانت تعاني من مرض في القلب، تعرضت للتنمر بشكل متكرر داخل مدرستها، قبل أن تفارق الحياة، حيث كانت توثق معاناتها بصمت في دفتر مذكراتها، وتدوّن ما تتعرض له من عبارات مؤذية ومشاعر ألم، دون أن تفصح عنها لعائلتها.