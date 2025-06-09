ظلام دامس على طريق المطار .. والاشغال توضح !

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - شهد طريق المطار طريق انقطاعاً مفاجئاً للتيار الكهربائي، ما تسبب في غياب تام للإنارة على الطريق الحيوي ، وأثار حالة من الحذر الشديد بين السائقين والمواطنين.

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