الثلاثاء 2025-06-10 01:24 ص
 

ظلام دامس على طريق المطار .. والاشغال توضح !

ظلام دامس على طريق المطار
ظلام دامس على طريق المطار
 
الإثنين، 09-06-2025 11:02 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - شهد طريق المطار طريق انقطاعاً مفاجئاً للتيار الكهربائي، ما تسبب في غياب تام للإنارة على الطريق الحيوي ، وأثار حالة من الحذر الشديد بين السائقين والمواطنين.

اضافة اعلان

 

بدوره قال الناطق الاعلامي لوزارة الاشغال عمر محارمة لموقع الوكيل الاخباري انه وعلى الرغم من الجهد الكبير الذي بذلته الوزارة  وبالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة وشركات الكهرباء في صيانة الانارة على طريق المطار واستبدال وحدات الانارة باخرى حديثة و ضمان عدم تعطل الانارة على الطريق الذي يعتبر بوابة العاصمة الحبيبة، وعلى الرغم من الاجراءات الصارمة في التعامل مع مقاولي الخدمات التي تتطلب اعمالهم اعمال حفر الا ان حفريات مقاول يعمل على احد مشروعات القطاع الخاص تسببت بقطع الكيبل الرئيسي المغذي لانارة الطريق، وتم التنسيق مع الجهات المعنية (شركة الكهرباء الاردنية) لإصلاح العطل بشكل عاجل والفرق الميدانية تعمل حاليا على معالجة العطل ومن المتوقع اعادة الانارة خلال الساعات القادمة.

 
gnews

أحدث الأخبار

منظمة الصحة العالمية

عربي ودولي منظمة الصحة العالمية تُجدّد التحذير من تفشي جدري القردة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: أميركا وإيران ستواصلان المحادثات الخميس

العميد الركن مصطفى عبدالحليم الحياري

أخبار محلية مدير الإعلام العسكري يكتب .. الثورة العربية الكبرى وديعة الجيش

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة "فاضح"

"ابشر سيدنا" تقيم مهرجانًا وطنيًا

أخبار محلية برعاية العيسوي وبحضور حاشد.."ابشر سيدنا" تقيم مهرجانًا وطنيًا

مديرية الأمن العام

أخبار محلية التحقيق مع ثلاثة أشخاص ألحقوا أضراراً بمركبة إسعاف وطوارئ مستشفى معان الحكومي

ظلام دامس على طريق المطار

خاص بالوكيل ظلام دامس على طريق المطار .. والاشغال توضح !

علم روسيا

عربي ودولي روسيا: مستعدون لاستئناف الحوار مع أميركا



 
 





الأكثر مشاهدة