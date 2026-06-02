الثلاثاء 2026-06-02 02:26 م

عطلة مرتقبة للأردنيين قبل أول مواجهة للنشامى بكأس العالم

ب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 02-06-2026 02:01 م
الوكيل الإخباري- يترقب الأردنيون خلال شهر حزيران الجاري عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، والتي تشير الحسابات الفلكية إلى أنها ستصادف يوم الثلاثاء الموافق 16 حزيران 2026، إيذانا ببدء العام الهجري 1448.اضافة اعلان


وتكتسب هذه العطلة أهمية إضافية هذا العام، إذ تأتي قبل يوم واحد فقط من أول ظهور للمنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يواجه منتخب النمسا يوم الأربعاء 17 حزيران، في مباراة تاريخية ينتظرها الأردنيون بشغف كبير.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق تأخير بدء الدوام الرسمي في الأيام التي يخوض فيها المنتخب الوطني مبارياته في كأس العالم، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والموظفين لمتابعة مباريات "النشامى" في هذا الحدث العالمي غير المسبوق في تاريخ الكرة الأردنية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تفاصيل جديدة حول اتصال مثير للجدل بين ترامب ونتنياهو

عربي ودولي عاجل تفاصيل جديدة حول اتصال مثير للجدل بين ترامب ونتنياهو

ب

خاص بالوكيل عطلة مرتقبة للأردنيين قبل أول مواجهة للنشامى بكأس العالم

اتت

فن ومشاهير حسن البلام يتصدر الترند بعد تقليد أم كلثوم - فيديو

ب

أخبار محلية وزير العدل يستقبل سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة

ب

أخبار محلية ستاد رين الفرنسي يوجه رسالة خاصة إلى التعمري

تعبيرية

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير في مدينة الحسن الصناعية في إربد

تقرير ترامب الطبي يشعل الإنترنت.. كم بلغ وزنه؟ (صورة)

منوعات تقرير ترامب الطبي يشعل الإنترنت.. كم بلغ وزنه؟

ا

خاص بالوكيل الأردنيون يلتفون حول النشامى ويفخرون بالإنجاز التاريخي للاعبين نحو كأس العالم



 
 






الأكثر مشاهدة

 