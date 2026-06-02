عطلة مرتقبة للأردنيين قبل أول مواجهة للنشامى بكأس العالم

الوكيل الإخباري- يترقب الأردنيون خلال شهر حزيران الجاري عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، والتي تشير الحسابات الفلكية إلى أنها ستصادف يوم الثلاثاء الموافق 16 حزيران 2026، إيذانا ببدء العام الهجري 1448.





وتكتسب هذه العطلة أهمية إضافية هذا العام، إذ تأتي قبل يوم واحد فقط من أول ظهور للمنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يواجه منتخب النمسا يوم الأربعاء 17 حزيران، في مباراة تاريخية ينتظرها الأردنيون بشغف كبير.



وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق تأخير بدء الدوام الرسمي في الأيام التي يخوض فيها المنتخب الوطني مبارياته في كأس العالم، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والموظفين لمتابعة مباريات "النشامى" في هذا الحدث العالمي غير المسبوق في تاريخ الكرة الأردنية.





