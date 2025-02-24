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فيديو - حريق بمستودعات بالمدينة الصناعية في إربد

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جانب من عمليات إخماد الحريق
الإثنين، 24-02-2025 11:09 ص

الوكيل الإخباري- أخمدت فرق الإطفاء والإسعاف المتخصصة صباح اليوم الاثنين، حريقا شب داخل مستودع يحتوي على قطع سيارات وبطاريات هايبرد بمنطقة المدينة الصناعية في إربد، وبمساحة إجمالية بلغت 200م2.

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وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن كوادر الدفاع المدني تواجدت في موقع الحريق مباشرة وعملت على إخماده ومنع انتشاره إلى المناطق المحيطة، ولم ينجم عن الحريق أي خسائر بالأرواح أو وقوع إصابات.

وأضاف أنه جرى فتح تحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

 

 

 

 
gnews

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