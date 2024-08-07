قائد أمن العاصمة لـ أهالي عمان : أبلغوا عن هؤلاء بسرية - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد قائد أمن اقليم العاصمة بمديرية الأمن العام العميد عاهد الشرايدة على تكثيف تطبيق الاجراءات الامنية والمرورية تزامناً مع نتائج الثانوية العامة، التي ستعلن غدا الخميس .



وقال عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا انه سيكون هناك انتشارا مكثفا لكوادر الامن العام لتنظيم الحركة المرورية وضبط السلوكيات المرورية الخاطئة مثل القيادة بتهور واستعراض أو خروج الأجسام من المركبات وإعاقة السير ،ومنع الممارسات الخاطئة مثل إطلاق العيارات النارية



وشدد الشرايدة على شمول الخطة على التنسيق الميداني لرصد أي تجاوز مع إجراءات عملياتية ودوريات باللباس المدني والعسكري للوقاية والحماية واتخاذ الاجراءات بحق مطلقي العيارات النارية.



ولفت الشرايدة الى تراجع ظاهرة اطلاق العيارات النارية بالمملكة بسبب استخدام مديرية الامن العام وسائل تقنية حديثة للكشف عن مطلقي العيارات النارية ، اضافة الى زيادة وعي المواطنين ، والدور التوعوي والمجتمعي للحد من هذه الظاهرة .



وفي نهاية حديثه اكد الشرايدة تخصيص الرقم (0797911911) على تطبيق الواتساب للإبلاغ عن حالات إطلاق العيارات النارية واستقبال الصور والفيديوهات، بسرية تامة، فضلاً عن رقم الطوارئ الموحد (٩١١) .



واهاب بالجميع ضرورة التعاون في الإبلاغ عنها، انطلاقاً من الشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية، للقضاء على هذه السلوكيات الخاطئة والانتهاء منها.





