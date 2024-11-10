لماذا انخفضت أسعار الذهب في الاردن ؟

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات، ربحي علان، أن نتائج الانتخابات الاميريكية وفوز الرئيس ترامب ووعوده بإيقاف الحروب ادت الى تراجع الطلب على الذهب في الأسواق وادت وانخفاض الاسعار.

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استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد في الأردن ، وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلباً، 54.6 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 52.6 ديناراً للشراء منهم.



بينما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي عند 48.6 ديناراً للبيع للمواطنين ، 45.1 ديناراً للشراء منهم 63 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 60.5 دينارا للشراء منهم .

واشار علان ان سياسية الفيدرالي الأمريكي حول خفض الفائدة كانت ايضاً وراء تذبذب اسعار الذهب في الأيام الماضبة.

وحول الطلب على الذهب في السوق المحلية اكد علان أنه وعلى الرغم من انخفاض الاسعار إلا أنه لا يزال الطلب ضعيفاً وشبه متوقف نتيجة أمل المواطنين بإنخفاض أكبر.