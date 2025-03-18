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ليالٍ باردة تنتظر الأردنيين تستدعي ارتداء الملابس الدافئة

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 18-03-2025 01:08 م
الوكيل الإخباري- أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، على ضرورة متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن الأرصاد الجوية بشأن الحالة الجوية المتوقعة، والتي ستؤثر على المملكة اعتبارًا من مساء الأربعاء وتستمر حتى السبت المقبل.اضافة اعلان


وأشار آل خطاب، في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، إلى أن الأجواء ستكون ماطرة، مع هطولات متفاوتة الشدة والتوزيع، يصحبها نشاط في سرعة الرياح، خاصة يوم الخميس، مما قد يؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية والبادية.

وأضاف أن الأجواء الباردة ستعود خلال الأيام القليلة القادمة، مما يستدعي ارتداء الملابس الدافئة، خاصة في ساعات الصباح والليل، على أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

ودعا السائقين الذين يتنقلون على الطرق الخارجية إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب انخفاض مدى الرؤية الأفقية الناتج عن الغبار.

وشدد آل خطاب على أهمية الاعتماد على التحديثات الرسمية الصادرة عن الأرصاد الجوية، وعدم الالتفات إلى أي مصادر غير موثوقة.
 
 
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