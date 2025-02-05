ليرة الذهب في الأردن تكسر قمتها السابقة وتحطم جميع الأرقام.. إليكم الأسعار

11:59 ص

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن (8 غرام) محليا اليوم الأربعاء، 467 دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن (7 غرام) 409 دينار، وفق أمين سر نقابة الحلي والمجوهرات سليم ديب، الذي أكد أن هذا أعلى سعر وصلت له الليرة بنوعيها في الأردن. اضافة اعلان





وقال ديب لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب في الأردن حققت أعلى قمة تاريخية مع وصول سعر الأونصة عالميا إلى 2856 دولار وذلك بسبب قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وتثبيت أسعار الفائدة بالإضافة إلى التوترات السياسية حول العالم.



وأضاف أن الطلب والعرض ضعيف في السوق المحلي وسط ترقب لحركة الذهب خلال الفترة المقبلة.



وكان بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 57.8 دينار، مقابل 55.8 دينار لجهة الشراء.