الأربعاء 2025-06-25 02:33 م
 

ماذا يحدث؟ ازدياد وتيرة شكاوى اختراق واتساب عند الأردنيين

ل
تعبيرية
 
الأربعاء، 25-06-2025 02:01 م

الوكيل الإخباري- تفاجأ عدد كبير من الأردنيين خلال الأيام الماضية بتعرّض حساباتهم على تطبيق واتساب للاختراق، إضافة إلى بلاغات تفيد بعدم القدرة على التحكم أو الدخول إلى تطبيق واتساب على هواتفهم. 

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وكان ورد إلى موقع "الوكيل الإخباري" العديد من ملاحظات مستخدمي واتساب في الأردن من "تهكير" حساباتهم على واتساب بالرغم من عدم دخولهم على أي روابط، وعدم ورود رسائل على هواتفهم بـ"كود التحقق".


وقالوا إن "واتساب" الخاص بهم تغير نمطه إلى "بزنس" وتم تعديل الاسم الظاهر على اسم المستخدم إلى أسماء أخرى غير أسمائهم، وكل ذلك حدث بعد اختراقه. 


وأبدوا تخوفهم في شكاوى وصلت لـ"الوكيل الإخباري"، من استخدام حساباتهم في عمليات نصب واحتيال أو بطلب أموال أو معلومات بنكية من قائمة الهاتف الخاصة بهم.


اللافت أن الشكاوى جاءت بالتزامن مع تحذير صدر صباح اليوم الأربعاء عن وحدة الجرائم الإلكترونية بمديرية الأمن العام نصحت فيه مستخدمي تطبيقات المحادثة بتحديث البرامج باستمرار لتلافي أية ثغرات أمنية.


يشار إلى أن تحذيرات متكررة من اختراق واتساب بسبب الدخول إلى روابط وهمية أو مشبوهة وذلك لاصطياد الحسابات وبالتالي فقدانها.


ومن بين الإجراءات التي دعت الجهات الرسمية في الأردن لاتباعها هي تفعيل المصادقة الثنائية وعدم الدخول إلى الروابط التي تدعي تقديم جوائز مالية ومساعدات أو مشاركة هذه الروابط.

 
gnews

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