مدير إدارة الترخيص يوضح طريقة استخدام الرخصة الإلكترونية

وقال القرعان، عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على راديو هلا، إن هذا الإجراء يشمل الحالات التي تكون فيها المركبة مستأجرة أو يقودها شخص يعمل عليها ولا يملكها، بحيث يستطيع السائق إبراز ملف الرخصة الإلكتروني عند الحاجة.
وجاء توضيح القرعان في أعقاب بدء العمل بتحويل رخص المركبات ورخص القيادة من الشكل البلاستيكي إلى الإلكتروني اعتباراً من يوم الأحد الماضي، وما رافق ذلك من استفسارات حول آلية إبراز رخصة القيادة أو رخصة المركبة أمام رقباء السير.
وأوضح القرعان أن المواطن يستطيع طباعة رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الخاص بالرخصة وإبرازه لرقباء السير، خصوصاً في حال عدم قدرته على التعامل مع تطبيق "سند"، أو بالنسبة لكبار السن الذين قد يواجهون صعوبة في استخدام التطبيقات الإلكترونية.
وأكد أن التحول إلى الرخص الإلكترونية لا يقتصر على فئة معينة، مشيراً إلى أن أي مواطن يستطيع استخراج رخصته إلكترونياً.
وبيّن القرعان أن الرخصة البلاستيكية ستفقد قيمتها داخل الأردن اعتباراً من 1/1/2027، ليتم اعتماد الرخصة الإلكترونية بشكل كامل داخل المملكة.
وأوضح في الوقت ذاته أن المواطنين الأردنيين الذين يحتاجون إلى استخدام رخصهم خارج المملكة سيتمكنون من الحصول على رخصة بلاستيكية مخصصة لهذه الغاية، إذ ستتيح إدارة ترخيص السواقين والمركبات إصدار الرخصة البلاستيكية للمواطنين لغايات استخدامها خارج البلاد.
وأكد القرعان أنه لا يوجد أي تغيير على رسوم إصدار الرخص بالتزامن مع الانتقال من الرخص البلاستيكية إلى الإلكترونية.
وفي سياق متصل، كشف القرعان عن توجه إدارة ترخيص السواقين والمركبات للتحول إلى نظام ذكي في عملية فحص القيادة، بحيث يتم تقييم المتقدمين للفحص بصورة آلية.
وقال إن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة بين المتقدمين لامتحان القيادة، بعيداً عن التدخل البشري في عملية التقييم، مؤكداً أن الإدارة وصلت إلى المراحل النهائية من تنفيذ هذا المشروع الضخم.
وأوضح القرعان أن مشروع الفحص الذكي سيرافقه مشروع آخر للرقابة الإلكترونية على مركبات تدريب القيادة، بهدف متابعة عملية تدريب الطلبة بشكل دقيق.
وبيّن أن النظام الإلكتروني سيمكن إدارة ترخيص السواقين والمركبات من مراقبة مركبات تدريب القيادة والتأكد من حصول الطالب على ساعات التدريب كاملة وفق المتطلبات المحددة، بما يعزز الرقابة على عملية التدريب ويرفع مستوى الالتزام بها.
وشدد القرعان على أن هذه المشاريع تأتي في إطار التحول الإلكتروني الذي تنفذه إدارة ترخيص السواقين والمركبات، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن سهولة الوصول إلى الرخص والبيانات، ورفع مستوى الشفافية والرقابة في إجراءات الترخيص والتدريب والفحص.
القرعان: الرخصة البلاستيكية تفقد قيمتها داخل الأردن مطلع 2027 pic.twitter.com/I0ebxG61yi— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 4, 2026
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