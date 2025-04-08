مدير الجمارك: افتتاح مبنى دوريات الجنوب جاء للتسهيل على سائقي الشاحنات

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك أن افتتاح مبنى دوريات الجنوب وساحة الترفيق الجمركي في منطقة السلطاني/الكرك جاء للتسهيل على سائقي الشاحنات في ظل طول المسافة بين محافظات المملكة من الشمال إلى الجنوب.



وقال العكاليك اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن هذه الساحات تخص الشاحنات الخاضعة لنظام التتبع الإلكتروني، أما الشاحنات غير الخاضعة لنظام التتبع فلها حرية المبيت في هذه الساحات.



وأضاف أن الكوادر الجمركية ومن خلال هذه الساحة الجديدة ستعمل على تقديم الخدمات الجمركية للشاحنات والبضائع وتسهيل عملية نقلها.



وأشار العكاليك إلى أن اختيار الموقع الذي أقيم على مساحة تزيد على 10 آلاف م2 من المباني الجمركية وساحات الاصطفاف جاء لأنه يربط محافظات الشمال والجنوب وهو موقع متوسط بين كل المناطق.



وكان افتتح مدير عام الجمارك لواء جمارك أحمد العكاليك، أمس الاثنين، مبنى دوريات مديرية مكافحة التهريب قسم الجنوب في منطقة السلطاني بالكرك وساحة الترفيق الجمركي.

اضافة اعلان