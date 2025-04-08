الثلاثاء 2025-04-08 11:10 ص
 

مدير الجمارك: افتتاح مبنى دوريات الجنوب جاء للتسهيل على سائقي الشاحنات

ل
مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك
 
الثلاثاء، 08-04-2025 09:19 ص

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك أن افتتاح مبنى دوريات الجنوب وساحة الترفيق الجمركي في منطقة السلطاني/الكرك جاء للتسهيل على سائقي الشاحنات في ظل طول المسافة بين محافظات المملكة من الشمال إلى الجنوب.

وقال العكاليك اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن هذه الساحات تخص الشاحنات الخاضعة لنظام التتبع الإلكتروني، أما الشاحنات غير الخاضعة لنظام التتبع فلها حرية المبيت في هذه الساحات.

وأضاف أن الكوادر الجمركية ومن خلال هذه الساحة الجديدة ستعمل على تقديم الخدمات الجمركية للشاحنات والبضائع وتسهيل عملية نقلها.

وأشار العكاليك إلى أن اختيار الموقع الذي أقيم على مساحة تزيد على 10 آلاف م2 من المباني الجمركية وساحات الاصطفاف جاء لأنه يربط محافظات الشمال والجنوب وهو موقع متوسط بين كل المناطق.

وكان افتتح مدير عام الجمارك لواء جمارك أحمد العكاليك، أمس الاثنين، مبنى دوريات مديرية مكافحة التهريب قسم الجنوب في منطقة السلطاني بالكرك وساحة الترفيق الجمركي.

اضافة اعلان

 


Image1_42025891741152718913.jpg
Image2_42025891741152718913.jpg
Image3_42025891741152718913.jpg
Image4_42025891741152718913.jpg
Image1_4202589174991347676.jpg
Image2_4202589174991347676.jpg
Image3_4202589174991347676.jpg
Image4_4202589174991347676.jpg 

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية الحكومة تقترح تخفيض رسوم تصاريح عمل غير الأردنيين بنسبة 30%

اى

منوعات كارثة على الطريق السريع في البرازيل.. انفجار صهريج يلتهم 27 مركبة - فيديو

ل

نعـي فـاضل وفاة معمّر أردني عن عمر يناهز 100 عام

ؤل

أخبار الشركات بنك الإسكان يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 75 مليون دولار مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لغايات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة

تو

طب وصحة 4 مكونات إضافية لعصير الليمون لتعزيز الترطيب في الصيف

فل

طب وصحة 5 فوائد مذهلة لممارسة 20 تمرينة ضغط كل صباح

ت

نعـي فـاضل سنديانة مخيم الوحدات في ذمة الله

ل

اقتصاد محلي الذهب يشتعل.. قفزة جديدة على الأسعار في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة