مدير مكافحة التهريب: لا وجود لزيت الحشيش في المواد التي تم ضبطها

الوكيل الإخباري - مهند الجوابرة

أكد مدير مديرية مكافحة التهريب عميد جمارك الدكتور مفلح أبو عليم على عملية ضبط آلاف السجائر الإلكترونية وآلاف علب (الجوس) بأنها نجاح لكافة الأجهزة الأمنية. اضافة اعلان





ونفي أبو عليم خلال جولة مع الجمارك لـ "الوكيل الإخباري" وجود زيت الحشيش في المواد التي تم ضبطها ، مشيرا إلى أن زيت الحشيش مادة غالية الثمن ، ولا يقوم مصنعو هذه السموم باستخدامها في إنتاج بضاعتهم لزيادة الربح وتجنب رفع الكلفة .



وبين بأن زيت الحشيش مادة مصرح باستخدامها في بعض الدول ، لكنها ممنوعة بشكل قطعي في المملكة ، ويتحمل كل من يفكر في إدخالها إلى المملكة مسؤولية هذا الفعل المخالف .



واكد بأن التعاون المشترك فيما بين المديرية والجمارك والأمن العام والمخابرات العامة والجيش العربي يثمر عن عمليات نوعية كبيرة يتم فيها ضبط هذه المواد السامة التي يتم تصنيعها من قبل فئة لا تريد إلا زيادة الكسب المادي على حساب صحة وسلامة المواطن



وبين بأن العملية الكبيرة تؤكد بأن مكافحة التهريب ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه باستغلال المواطنين والدولة لأهداف شخصية ونشر السموم في مناطق المملكة .



جدير بالذكر أن الجمارك الأردنية كانت قد أعلنت أمس الثلاثاء عن عملية ضبط كبيرة لآلاف السجائر الإلكترونية والجوس الخاص بها الذي يتم تصنيعه في شقق خاصة وبمواد شديدة السمية .