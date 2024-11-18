مشاجرة بين طالبة ومعلمة في مدرسة بإربد .. والامن يكشف التفاصيل

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - راجعت معلمة في احدى مدارس اربد مستشفى الاميرة بسمه اثر مشاجرة بينها وبين احدى الطالبات حيث احتصلت على تقرير طبي يفيد بوجود خدوش صغيرة ، وفق مصدر امني .

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ونفى المصدر لموقع الوكيل الاخباري ما تناقلته وسائل اعلام حول تعرض المعلمة للطعن، وبوشرت التحقيقات .

بدوره قال مدير مديرية الإعلام في وزارة التربية والتعليم محمود حياصات لموقع الوكيل الاخباري إنه سيتم تطبيق تعليمات الإنضباط المدرسي بحق الطالبة، وأن المعلمة بصدد تقديم شكوى لدى الأجهزة الأمنية وحالتها الصحية حسنة.