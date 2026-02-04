الأربعاء 2026-02-04 12:00 م

مشاهد فيديو تظهر جهود الدفاع المدني بإخماد حريق صهريج غاز

الأربعاء، 04-02-2026 11:26 ص
الوكيل الإخباري-   أظهرت مشاهد فيديو مصورة اللحظات الأولى للحادث الذي وقع على الطريق الخلفي أمس الثلاثاء بين شاحنة محملة بالغاز المسال وبين شاحنة محملة بالأجبان .اضافة اعلان


وأظهرت المقاطع التي وصلت لـ"الوكيل الإخباري" التهام النيران للمركبتين ، في مشهد مروع ، حيث جرى الإبقاء على الطريق مغلقًا كإجراء احترازي حفاظًا على السلامة العامة.

كما أظهرت المشاهد الجهود الكبيرة التي بذلها كوادر الدفاع المدني في إخماد النيران ومنع امتدادها والحرص على سلامة سائقي المركبتين والمارين في الطريق .

وتالياً الفيديو :

 
 


