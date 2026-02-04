مشاهد فيديو تظهر جهود الدفاع المدني بإخماد حريق صهريج غاز

وأظهرت المقاطع التي وصلت لـ"الوكيل الإخباري" التهام النيران للمركبتين ، في مشهد مروع ، حيث جرى الإبقاء على الطريق مغلقًا كإجراء احترازي حفاظًا على السلامة العامة.
كما أظهرت المشاهد الجهود الكبيرة التي بذلها كوادر الدفاع المدني في إخماد النيران ومنع امتدادها والحرص على سلامة سائقي المركبتين والمارين في الطريق .
وتالياً الفيديو :
مشاهد تظهر عمليات محاولات إخماد حريق شاحنة الغاز المسال #سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/1FGkyBNVC9— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 4, 2026
-
أخبار متعلقة
-
تحذير من عمليات احتيال إلكتروني تستهدف محبي الألعاب عبر عروض شحن وهمية
-
مخبز حموده في عين الباشا يبحث عن زبون حوّل 280 دينارًا بالخطأ ويضرب مثالًا في الأمانة
-
هيئة تنظيم النقل البري تصدر تسعيرة موحدة "حد أدنى" للتطبيقات الذكية
-
موسم جميد وسمن وفير بانتظار الأردنيين وهذه توقعات الأسعار
-
نقابة الصاغة تعتمد آليات تسعير إلكترونية جديدة للذهب اعتباراً من الشهر المقبل
-
سائق باص عمومي: تحميلنا مسؤولية تصرفات الركاب غير عادل
-
أدى إلى إصابات في رأسه وفخذه .. كلب يهاجم طفلًا أمام منزل عائلته في الزرقاء
-
جدل حول تعرض طالبة لعضة "جرذون" داخل مدرسة في البيادر والتربية تنفي تسجيل إصابة