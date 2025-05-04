مصدر طبي يكشف الحالة الصحية للطفلين الناجيين من حريق أبو علندا

غادَرَ الطفلان المصابان في حادثة حريق منزل بمنطقة أبو علندا مستشفى البشير، اليوم، وهما بحالة صحية جيدة، بحسب ما أكده مصدر طبي لموقع "الوكيل الإخباري".
وكان الحريق المأساوي قد أدى إلى وفاة أربعة أطفال أشقاء، وأثار حالة واسعة من الحزن والتفاعل في الشارع الأردني، فيما نُقل الطفلان الناجيان إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، قبل أن تستقر حالتهما وتُتاح لهما المغادرة بعد أيام من الحادثة.
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