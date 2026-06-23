موظفة بوزارة السياحة تكشف تفاصيل خلافها مع الوزارة بعد حادثة مكتب الوزير

وقالت الموظفة، لموقع الوكيل الاخباري ، إنها تعرضت لما وصفته بـ"الظلم الإداري" بعد إدلائها بشهادة في قضية تخص الوزارة أمام جهة رقابية، مشيرة إلى أن شهادتها لم تلقَ قبولاً لدى بعض المعنيين، الأمر الذي انعكس – بحسب قولها – على تقييمها الوظيفي الذي انخفض من 90 إلى 70.
وأضافت أنها التقت الأمين العام ، إلا أنها لم تتمكن من مقابلة الوزير، معتبرة أن التعامل معها خلال الفترة الماضية لم يكن لائقاً، رغم أنها تعمل في الوزارة منذ 18 عاماً.
وأوضح المصدر أنه تم استدعاء كوادر الأمن العام للتعامل مع الحادثة، حيث جرى إخراج الموظفة وفق الأصول القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، قبل إحالتها إلى الحاكم الإداري لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.
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