موظفة بوزارة السياحة تكشف تفاصيل خلافها مع الوزارة بعد حادثة مكتب الوزير

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - كشفت الموظفة في وزارة السياحة التي أُثير الجدل حولها عقب حادثة مكتب وزير السياحة، امس الاثنين ، تفاصيل الخلاف القائم بينها وبين الوزارة، مؤكدة أنها تقدمت بعدة شكاوى واستدعاءات إلى الوزير على مدار الأشهر الثمانية الماضية دون أن تتمكن من مقابلته.

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وقالت الموظفة، لموقع الوكيل الاخباري ، إنها تعرضت لما وصفته بـ"الظلم الإداري" بعد إدلائها بشهادة في قضية تخص الوزارة أمام جهة رقابية، مشيرة إلى أن شهادتها لم تلقَ قبولاً لدى بعض المعنيين، الأمر الذي انعكس – بحسب قولها – على تقييمها الوظيفي الذي انخفض من 90 إلى 70.



وأضافت أنها التقت الأمين العام ، إلا أنها لم تتمكن من مقابلة الوزير، معتبرة أن التعامل معها خلال الفترة الماضية لم يكن لائقاً، رغم أنها تعمل في الوزارة منذ 18 عاماً.

في المقابل، صرّح مصدر أمني بأن موظفة في وزارة السياحة دخلت، يوم الاثنين، إلى مكتب الوزير أثناء غيابه، وقامت بالتهجم على موظفي المكتب قبل أن تغلق المكتب على نفسها وترفض مغادرته رغم الطلبات المتكررة الموجهة إليها.