الأربعاء 2026-01-28 06:40 م

نفي شائعة وفاة الفنان الأردني ربيع شهاب

ربيع شهاب
ربيع شهاب
 
الأربعاء، 28-01-2026 05:25 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   نُفيت الأنباء التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنان الأردني ربيع شهاب، المعروف بدور «عيلوة»، حيث أكدت مصادر مقربة أنه يتمتع بصحة جيدة.

وفي هذا السياق، نفى نقيب الفنانين الأردنيين الأسبق، ساري الأسعد، صحة هذه الشائعة، مؤكدًا في منشور له عبر صفحته على موقع فيسبوك عدم صحة ما تم تداوله.


كما جرى التواصل مع زوجة الفنان ربيع شهاب، التي أكدت بدورها أنه بخير وبصحة مستقرة.


ويهيب محبو الفنان وذووه بضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول مثل هذه الأخبار، متمنين له دوام الصحة والعافية.

 
 


