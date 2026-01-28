نفي شائعة وفاة الفنان الأردني ربيع شهاب

وفي هذا السياق، نفى نقيب الفنانين الأردنيين الأسبق، ساري الأسعد، صحة هذه الشائعة، مؤكدًا في منشور له عبر صفحته على موقع فيسبوك عدم صحة ما تم تداوله.
كما جرى التواصل مع زوجة الفنان ربيع شهاب، التي أكدت بدورها أنه بخير وبصحة مستقرة.
ويهيب محبو الفنان وذووه بضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول مثل هذه الأخبار، متمنين له دوام الصحة والعافية.
