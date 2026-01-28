نفي شائعة وفاة الفنان الأردني ربيع شهاب

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نُفيت الأنباء التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنان الأردني ربيع شهاب، المعروف بدور «عيلوة»، حيث أكدت مصادر مقربة أنه يتمتع بصحة جيدة.

اضافة اعلان



وفي هذا السياق، نفى نقيب الفنانين الأردنيين الأسبق، ساري الأسعد، صحة هذه الشائعة، مؤكدًا في منشور له عبر صفحته على موقع فيسبوك عدم صحة ما تم تداوله.



كما جرى التواصل مع زوجة الفنان ربيع شهاب، التي أكدت بدورها أنه بخير وبصحة مستقرة.