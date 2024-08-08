 
الخميس 2024-08-08 08:16 م
 
 

والد الاولى على المملكة لـ "الوكيل الاخباري" : رغد طالبة بسيطة اعتمدت على مدرستها ولم تلجأ للمراكز

تعبيرية
تعبيرية




 

الخميس، 08-08-2024 06:51 م

 الوكيل الإخباري -تيماء عبيدات

 

حصلت الطالبة رغد منصور الصانع  على المرتبة الأولى  بشهادة الثانوية العامة في الفرع العلمي على مستوى المملكة ، بمعدل معدل 99.9%.


وقال والد الطالبة رغد منصور  لـ "الوكيل الإخباري" إنه لم يتفاجأ بحصول ابنته على المرتبة الأولى على المملكة، لانها متفوقة منذ صغرها.


وأشار إلى أن رغد حصلت على المرتبة الأولى بسبب دراستها الدؤوبة والمتواصلة منذ طفولتها.
وبين أن رغد طالبة بسيطة اعتمدت في دراستها على مدرستها ولم تلجأ إلى المراكز  والدروس الخصوصية.


وحول ما ترغب رغد بدراسته في الجامعة أكد والدها أن لها حرية الاختيار مشيرا الى أن شقيقها يدرس الطب البشري في جامعة العلوم والتكنولوجيا.


  وبين والدها أنه فخور جدا بالنتيجة التي حصلت عليها ابنته ، متمنيا لها مزيدا من التفوق




gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

مناسبات عون سعدون.. مبارك النجاح

نايف الوكيل

مناسبات نايف راتب الوكيل.. مبارك النجاح

تعبيرية

مناسبات ديالا جمال وليث هيثم وعبدالكريم شحاده.. مبارك النجاح

اسامه محمد الربابعة

مناسبات اسامه محمد الربابعة .. مبارك النجاح

تعبيرية

مناسبات احمد الطعمات .. مبارك النجاح

البراء حمزة المقبل

مناسبات البراء حمزة المقبل.. مبارك النجاح

كندة العضايلة

مناسبات كنده فارس العضايلة.. مبارك النجاح

قوات الاحتلال

فلسطين الجيش الإسرائيلي يهاجم خان يونس للمرة الثالثة منذ بدء الحرب





 


 



الأكثر مشاهدة