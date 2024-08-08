والد الاولى على المملكة لـ "الوكيل الاخباري" : رغد طالبة بسيطة اعتمدت على مدرستها ولم تلجأ للمراكز

الوكيل الإخباري -تيماء عبيدات

حصلت الطالبة رغد منصور الصانع على المرتبة الأولى بشهادة الثانوية العامة في الفرع العلمي على مستوى المملكة ، بمعدل معدل 99.9%.



وقال والد الطالبة رغد منصور لـ "الوكيل الإخباري" إنه لم يتفاجأ بحصول ابنته على المرتبة الأولى على المملكة، لانها متفوقة منذ صغرها.



وأشار إلى أن رغد حصلت على المرتبة الأولى بسبب دراستها الدؤوبة والمتواصلة منذ طفولتها.

وبين أن رغد طالبة بسيطة اعتمدت في دراستها على مدرستها ولم تلجأ إلى المراكز والدروس الخصوصية.



وحول ما ترغب رغد بدراسته في الجامعة أكد والدها أن لها حرية الاختيار مشيرا الى أن شقيقها يدرس الطب البشري في جامعة العلوم والتكنولوجيا.



وبين والدها أنه فخور جدا بالنتيجة التي حصلت عليها ابنته ، متمنيا لها مزيدا من التفوق











