وزير الصحة: تنظيم صرف الأدوية الشهرية لتخفيف الازدحام وتوسيع استخدام تطبيق حكيمي

الوكيل الإخباري- قال وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور إن الوزارة رصدت ازدحامًا متكررًا في المستشفيات والمراكز الصحية نتيجة صرف الأدوية الشهرية لمرضى الأمراض المزمنة، موضحًا أن نحو 50% من الوصفات هي وصفات شهرية متجددة، وهو ما يؤدي إلى ضغط كبير خلال ساعات الذروة.





وأضاف البدور لـ "برنامج الوكيل " الذي يبث عبر "راديو هلا" أن الازدحام يتركز ما بين الساعة 8 صباحًا وحتى 12 ظهرا، فيما يبدأ بالانخفاض في الفترة المسائية. وبناءً على ذلك، قررت الوزارة تنظيم عملية صرف الأدوية الشهرية بحيث يتم صرفها من الساعة 1:00 ظهرًا وحتى 4:00 عصرًا في المراكز الصحية بالعاصمة عمّان، ومن الساعة 1:00 ظهرًا وحتى 5:00 عصرًا في مستشفى البشير ومستشفى الدكتور جميل التوتنجي، إضافةً إلى إمكانية صرف الأدوية عبر تطبيق “حكيمي”.





كما سيتم تخصيص الفترة من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 1:00 ظهرًا لصرف الوصفات اليومية.





وبيّن الوزير أن تطبيق “حكيمي” مرتبط بالمستودع الدوائي الرئيس، بما يضمن توافر الأدوية وعدم تأثر المرضى بأي نقص، لافتًا إلى أن التجربة بدأت اعتبارًا من 1 تشرين الثاني، ولوحظ تحسن ملحوظ، قبل أن يجري تعميمها تدريجيًا حتى بداية كانون الثاني.







وأكد أن الأدوية تصل إلى منازل المرضى عبر التطبيق، مع الإبقاء على خيار الحضور الشخصي للصرف خلال الفترة من الساعة 1 وحتى 5 مساءً.





وأشار البدور إلى أن جميع الأدوية الشهرية يمكن الحصول عليها عبر التطبيق، بما في ذلك للمؤمّنين عسكريًا ، لافتًا إلى وجود متطوعين في المستشفيات والمراكز الصحية لمساعدة المرضى على التسجيل واستخدام الخدمة.





وفيما يتعلق بالخدمات الطبية الأخرى، أوضح الوزير أن الوزارة بدأت منذ أشهر بمعالجة تراكمات صور الرنين المغناطيسي، حيث جرى إنهاء نحو 26 ألف حالة كانت متأخرة، مع اعتماد تعليمات تنظيمية لمنع حدوث ازدحام جديد.





كما أكد البدور أن الخطة المقبلة تهدف إلى أن يكون المركز الصحي هو المدخل الأول للمريض بدل المستشفى، إلى جانب العمل على معالجة نقص تخصصات طبية دقيقة من خلال شراء الخدمات وتوقيع اتفاقيات مع الجامعات ورفع المستوى التعليمي والطبي.





وشدد وزير الصحة على أن هذه الإجراءات تنظيمية ولا تشكل عبئًا ماليًا، وتهدف إلى استغلال الوقت بشكل أفضل وتخفيف معاناة المرضى، مؤكدًا استمرار التعاون مع القطاع الخاص والخدمات الطبية الملكية، والعمل على توحيد البروتوكولات العلاجية خلال الفترة المقبلة.





كما أوضح أن الوزارة تعمل على توفير كميات كافية من الأدوية بشكل دوري كل 3 أشهر، مؤكدًا أن الشكاوى من نقص الأدوية انخفضت بشكل ملحوظ، وأن الخطوة القادمة ستكون تعزيز توفر الأطباء والأدوية في المراكز الصحية بالمحافظات.

