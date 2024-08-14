وفاة ثانية بمشاجرة إربد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توفي شاب ، مساء الأربعاء ، متأثرا بإصابته في مشاجرة بين افراد عائلتين وقعت بمحافظة اربد ،ليرتفع عدد وفيات المشاجرة الى وفاتين.

وقال مصدر امني في وقت سابق لموقع الوكيل الاخباري انه قد توفي ثلاثيني ظهر اليوم بمحافظة إربد، إثر تعرّضه لإطلاق نار من قبل شخص آخر إثر مشاجرة بينهما بحكم الجوار، فيما أصيب آخر وأسعف للمستشفى .



ووفق المصدر تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني والسلاح المستخدم و أخليت الجثة إلى الطب الشرعي وبوشرت التحقيقات .