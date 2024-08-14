وفاة ثانية بمشاجرة إربد

ووفق المصدر تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني والسلاح المستخدم و أخليت الجثة إلى الطب الشرعي وبوشرت التحقيقات .
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