 
الخميس 2024-08-15 12:12 ص
 


وفاة ثانية بمشاجرة إربد

الامن العام
الامن العام




 

الأربعاء، 14-08-2024 11:32 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  توفي شاب ، مساء الأربعاء ، متأثرا بإصابته  في مشاجرة بين افراد عائلتين وقعت بمحافظة اربد ،ليرتفع عدد وفيات المشاجرة الى وفاتين.

 

 وقال مصدر امني في وقت سابق لموقع الوكيل الاخباري انه قد توفي ثلاثيني ظهر اليوم بمحافظة  إربد، إثر تعرّضه لإطلاق نار من قبل شخص آخر إثر مشاجرة بينهما بحكم الجوار، فيما أصيب آخر وأسعف للمستشفى  .

ووفق المصدر  تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني والسلاح المستخدم و أخليت الجثة إلى الطب الشرعي وبوشرت التحقيقات .

gnews

أحدث الأخبار

الامن العام

خاص بالوكيل وفاة ثانية بمشاجرة إربد

بلدية غرب إربد

أخبار محلية بلدية غرب إربد تطلق مبادرة "لا لإطلاق العيارات النارية"

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية الهيئة المستقلة: ثلث مرشحي القوائم المحلية حزبيّون

وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش

فلسطين الاحتلال ينشر خطة لإقامة مستوطنة جديدة بالضفة

قصف مواقع عسكرية لحزب الله

عربي ودولي جيش الاحتلال: قصفنا مواقع عسكرية لحزب الله

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية القبول الموحد : نحو 42 ألف طالبًا وطالبة سيقبلون بالجامعات الرسمية

نتنياهو

أخبار محلية هيئة البث : نتنياهو يرفض الخروج من محور فيلادلفيا

نتنياهو

فلسطين هآرتس : ضغوط دبلوماسية لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت





 


 



الأكثر مشاهدة