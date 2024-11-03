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وفاة طالبين 7 سنوات إثر صدم معلم لباب المدرسة الخارجي في مأدبا

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 03-11-2024 11:42 ص

الوكيل الإخباري - توفي طالبين (7 سنوات) في مدرسة زرقاء ماعين الأساسية المختلطة بمحافظة مأدبا إثر حادث صدم أحد المعلمين لباب المدرسة الخارجي ما أدى لسقوطه عليهما، وفق مدير مستشفى النديم الحكومي الدكتور بهاء الدين الحلالمة.اضافة اعلان


وقال الحلالمة لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم إسعاف الطالبين ولكنهما وصلا متوفيين إلى المستشفى.

وكانت فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا للوقوف على أسباب الحادثة.

 
gnews

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