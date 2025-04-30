وفاة طفلة بعمر الخمس سنوات غرقًا في بركة شاليه بالشونة الجنوبية

10:55 ص

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الوكيل الإخباري- توفيت طفلة، فجر أمس الثلاثاء، إثر تعرضها للغرق في بركة سباحة داخل أحد الشاليهات الخاصة في منطقة الشونة الجنوبية قرب البحر الميت، في حادثة مأساوية أثارت موجة حزن وغضب في أوساط الأهالي. اضافة اعلان





وأكد مصدر طبي لـ "الوكيل الإخباري" بأن الطفلة وصلت إلى مستشفى الشونة الجنوبية بعد نحو نصف ساعة من الحادث، ما ساهم في تدهور حالتها الصحية، حيث كانت قد فقدت وعيها بالكامل عند الوصول، رغم محاولات الإنعاش التي أجرتها كوادر الدفاع المدني في الموقع وأثناء النقل.



وفور وصولها ، تم إدخال الطفلة إلى قسم العناية الحثيثة (ICU)، لكن حالتها كانت حرجة للغاية، ولفظت أنفاسها الأخيرة فجر الثلاثاء، متأثرة بمضاعفات الغرق ونقص الأوكسجين.



الحادثة أعادت إلى الواجهة مطالبات أهالي الشونة الجنوبية والمناطق المحيطة، الذين أبدوا استياءهم من تكرار حوادث الغرق في الشاليهات الخاصة، بسبب ما وصفوه بـ"تدني مستوى السلامة العامة وغياب الرقابة على هذه المنشآت".