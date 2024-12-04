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وفاة مواطن بمشاجرة في اربد

الامن العام
الامن العام
الأربعاء، 04-12-2024 08:24 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   وقعت مساء اليوم مشاجرة في محافظة اربد واسعف على اثرها   شخص خمسيني إلى مستشفى الأميرة بسمه الحكومي وما لبث ان فارق الحياة .

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ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تعاملت الأجهزة الامنيه مع المشاجرة وفرض السيطرة على الموقف وبوشرت التحقيقات لضبط أطراف المشاجرة وتحويل الجثة للطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

 
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