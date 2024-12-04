وفاة مواطن بمشاجرة في اربد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقعت مساء اليوم مشاجرة في محافظة اربد واسعف على اثرها شخص خمسيني إلى مستشفى الأميرة بسمه الحكومي وما لبث ان فارق الحياة .

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