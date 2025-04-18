أجواء دافئة الجمعة في أغلب مناطق المملكة عاجل

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الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة خلال الأيام الأربعة المقبلة أجواء دافئة بشكل عام، مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تليها انخفاضات طفيفة اعتبارا من يوم الأحد، وسط نشاط للرياح المثيرة للغبار في مناطق البادية. اضافة اعلان





الجمعة، ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، ويكون الطقس دافئا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، ورياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



أما ليلا، فيكون الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفا في باقي المناطق.



وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع السبت، لتتجاوز معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5-6 درجات مئوية، ويبقى الطقس دافئا في معظم المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع غيوم عالية، والرياح تكون جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.



وخلال الليل، يكون الطقس باردا نسبيا في المرتفعات، ولطيفا في باقي المناطق.



الأحد، تنخفض درجات الحرارة قليلا مع بقاء الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر كميات من الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتثير الغبار في مناطق البادية.



ليلا، يكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفا في الأغوار، مع بقاء الرياح نشطة أحيانا في البادية.







