أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق اليوم وغدا وارتفاع الأحد

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الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الشرقية. اضافة اعلان





وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية، واحتمال تشكل السيول في أجزاء محدودة من أقصى شرق المملكة.



وتبقى الأجواء يوم غد السبت، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وترتفع الأحد، درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل أعلى من معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.



ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 - 9 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 6، وفي مرتفعات الشراة 18 - 6، وفي مناطق البادية 23 - 5، وفي مناطق السهول 21 - 9، وفي الأغوار الشمالية 29 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 31 - 16، وفي البحر الميت 30 - 15، وفي خليج العقبة 31 - 15 درجة مئوية.

