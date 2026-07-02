الخميس 2026-07-02 07:44 ص

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق الخميس

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق
أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق الخميس
 
الخميس، 02-07-2026 07:16 ص
الوكيل الإخباري-   يكون الطقس، الخميس، صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 32- 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30- 18، وفي المرتفعات الشمالية 27- 16، وفي مرتفعات الشراة 28 - 15، وفي مناطق البادية 37- 21، وفي مناطق السهول 31- 19 ، وفي الأغوار الشمالية 39 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 41- 26، وفي البحر الميت 40- 25، وفي خليج العقبة 40 - 25 درجة مئوية.

ويبقى الطقس حتى الأحد، صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبياً في مناطق البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
 
 


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