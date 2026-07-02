أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق الخميس

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 32- 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30- 18، وفي المرتفعات الشمالية 27- 16، وفي مرتفعات الشراة 28 - 15، وفي مناطق البادية 37- 21، وفي مناطق السهول 31- 19 ، وفي الأغوار الشمالية 39 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 41- 26، وفي البحر الميت 40- 25، وفي خليج العقبة 40 - 25 درجة مئوية.
ويبقى الطقس حتى الأحد، صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبياً في مناطق البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
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