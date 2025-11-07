الأرصاد الجوية: الأردن قد يشهد حالة مطرية نهاية الأسبوع المقبل

وأوضح آل خطاب أن نسبة الهطولات المطرية في بداية الموسم الحالي (منذ نهاية سبتمبر وحتى الآن) لم تتجاوز 1 إلى 2%، وبعض المناطق لم تشهد أي هطولات حتى اللحظة.
وأضاف أن الموسم الماضي (2024) كان أيضا ضعيفا، حيث لم تتجاوز نسبة الهطولات 40-45% من المعدل العام.
وتطرق آل خطاب إلى تأثير التغيرات المناخية العالمية، والتي تسهم في ارتفاع درجات حرارة سطح الأرض، مما ينعكس على المناخ المحلي، مؤكدا أن هذا يؤدي إلى تغيرات في توقيت وكمية الهطولات المطرية.
وأشار إلى أن عادة ما يبدأ الموسم المطري الفعلي في الأردن من شهر 12، موضحا أن التنبؤات الفصلية تشير إلى أن الأشهر المقبلة ستكون دون المعدل العام من حيث الهطولات المطرية، ولكن هناك تفاؤل بتحسن الوضع مع دخول فصل الشتاء.
وأكد آل خطاب أنه رغم التحديات الحالية، يبقى التفاؤل قائمًا بأن تتحسن الهطولات المطرية في الفترة القادمة، خصوصا بعد نهاية الأسبوع المقبل، حيث يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ويبدأ فصل الشتاء في إظهار تأثيره تدريجيا.
