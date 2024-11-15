الأرصاد تتحدث عن فرص سقوط الأمطار والمناطق المتأثرة الأسبوع المقبل

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غد السبت، درجات الحرارة قليلا مع بقاء الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويبقى الطقس الأحد، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 9، وفي مرتفعات الشراة 21 - 8، وفي مناطق البادية 25 - 10، وفي مناطق السهول 24 - 12، وفي الأغوار الشمالية 28 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 30 - 18، وفي البحر الميت 28 - 16، وفي خليج العقبة 27 - 16 درجة مئوية.
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