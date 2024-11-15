 
الجمعة 2024-11-15 10:46 ص
 

الأرصاد تتحدث عن فرص سقوط الأمطار والمناطق المتأثرة الأسبوع المقبل

أرشيفية
أرشيفية
الجمعة، 15-11-2024 09:03 ص

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الجمعة، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة في سماء المملكة، وتكون والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غد السبت، درجات الحرارة قليلا مع بقاء الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


ويبقى الطقس الأحد، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

 

ويطرأ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا في شمال ووسط المملكة مع توقع لهطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 9، وفي مرتفعات الشراة 21 - 8، وفي مناطق البادية 25 - 10، وفي مناطق السهول 24 - 12، وفي الأغوار الشمالية 28 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 30 - 18، وفي البحر الميت 28 - 16، وفي خليج العقبة 27 - 16 درجة مئوية.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

منوعات هذا ما عثر عليه سكان قرية تركية أثناء دفن أحد الموتى

أرشيفية

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا وسط مخاوف على الطلب

ا

عربي ودولي وفاة "أميرة ميكاسا" أكبر أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية سنا

ا

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن الجمعة

ا

عربي ودولي زلزال قوي يضرب إندونيسيا

ا

الوفيات وفيات الجمعة 15-11-2024

أرشيفية

عربي ودولي غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

أرشيفية

فلسطين لجنة أممية تعتمد مشروع قرار بشأن حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير



 


الأكثر مشاهدة