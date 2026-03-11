الأرصاد تطلق تحذيرا للأردنيين

الوكيل الإخباري- حذّرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق عدة من المملكة، خاصة في مناطق البادية والطرق الصحراوية، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار.



وأشارت الأرصاد إلى أن الأجواء المتبقية تشهد من اليوم الأربعاء نشاطاً للرياح الجنوبية الشرقية يثير الغبار في العديد من المناطق.



وبحسب التقرير، يطرأ غدا الخميس ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفاً في أغلب المناطق ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، فيما تنشط الرياح على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

