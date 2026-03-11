الأرصاد تطلق تحذيرا للأردنيين

وأشارت الأرصاد إلى أن الأجواء المتبقية تشهد من اليوم الأربعاء نشاطاً للرياح الجنوبية الشرقية يثير الغبار في العديد من المناطق.
وبحسب التقرير، يطرأ غدا الخميس ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفاً في أغلب المناطق ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، فيما تنشط الرياح على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
ودعت الأرصاد إلى أخذ الاحتياطات اللازمة خاصة لمرضى الجهاز التنفسي، والحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد إثارة للغبار.
