الأربعاء 2026-03-11 08:06 م

الأرصاد تطلق تحذيرا للأردنيين

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 11-03-2026 07:59 م

الوكيل الإخباري- حذّرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق عدة من المملكة، خاصة في مناطق البادية والطرق الصحراوية، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار.

وأشارت الأرصاد إلى أن الأجواء المتبقية تشهد من اليوم الأربعاء نشاطاً للرياح الجنوبية الشرقية يثير الغبار في العديد من المناطق.

وبحسب التقرير، يطرأ غدا الخميس ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفاً في أغلب المناطق ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، فيما تنشط الرياح على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

اضافة اعلان


ودعت الأرصاد إلى أخذ الاحتياطات اللازمة خاصة لمرضى الجهاز التنفسي، والحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد إثارة للغبار.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

الطقس الأرصاد تطلق تحذيرا للأردنيين

ب

أخبار محلية الملك يؤكد للرئيس اللبناني تضامن الأردن مع اللبنانيين

ا

أخبار محلية وزير الصحة: مخزون المملكة من الأدوية والمستلزمات الطبية آمن لعدة أشهر

ا

أخبار محلية الحكومة تتخذ إجراءات للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية وأثرها المتوقع على الوقود

ب

أخبار محلية نظام لتنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمّان

ق

أخبار محلية الحكومة تقر قانون معدل لقانون السير.. وهذه أبرز تفاصيله

ب

أخبار محلية مجلس الوزراء يقر جملة من القرارات

ب

عربي ودولي طائرات مسيّرة تصيب خزانات وقود في ميناء صلالة العماني



 






الأكثر مشاهدة