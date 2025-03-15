 
السبت 2025-03-15 11:31 م
 




            

        








    

        

        

            الأرصاد: عودة الأجواء الباردة والأمطار للمملكة بهذا الموعد
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                ارشيفية
            
                

                    ارشيفية
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        11:04 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                   أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، أنه يجري متابعة الحالة الجوية لنهاية الأسبوع، إذ ستنخفض درجات الحرارة لتعود الأجواء الباردة، وذلك تزامنًا مع بداية العشر الأواخر من رمضان.
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وتوقع آل خطاب خلال حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، هطولات مطرية نهاية الأسبوع وذلك نتيجة الحالة الجوية المرتقبة، مشيرًا إلى أن الموسم المطري مستمر حتى الثلث الأول من أيار المقبل.

ولفت إلى أن الاعتدال الربيعي فلكيًا يصادف الـ 20 من الشهر الحالي، وما بين الفترة الأخيرة وحتى انتهاء الموسم المطري في أيار، من الممكن أن تشهد المنطقة تأثرًا بمنخفضات خمسينية.

هذا وقد شهدت المملكة أجواءً دافئة منذ منتصف الأسبوع الحالي، وسجلت درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 10إلى11 درجة مئوية خلال نهاية الأسبوع، وكان الطقس مشمسًا ودافئًا في أغلب المناطق، وحار نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            الأرصاد: عودة الأجواء الباردة والأمطار للمملكة بهذا الموعد
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                            عربي ودولي
                        
                        
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                            عربي ودولي
                        
                        
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