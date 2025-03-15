الأرصاد: عودة الأجواء الباردة والأمطار للمملكة بهذا الموعد

وتوقع آل خطاب خلال حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، هطولات مطرية نهاية الأسبوع وذلك نتيجة الحالة الجوية المرتقبة، مشيرًا إلى أن الموسم المطري مستمر حتى الثلث الأول من أيار المقبل.
ولفت إلى أن الاعتدال الربيعي فلكيًا يصادف الـ 20 من الشهر الحالي، وما بين الفترة الأخيرة وحتى انتهاء الموسم المطري في أيار، من الممكن أن تشهد المنطقة تأثرًا بمنخفضات خمسينية.
هذا وقد شهدت المملكة أجواءً دافئة منذ منتصف الأسبوع الحالي، وسجلت درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 10إلى11 درجة مئوية خلال نهاية الأسبوع، وكان الطقس مشمسًا ودافئًا في أغلب المناطق، وحار نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
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