الأرصاد: عودة الأجواء الباردة والأمطار للمملكة بهذا الموعد

الوكيل الإخباري- أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، أنه يجري متابعة الحالة الجوية لنهاية الأسبوع، إذ ستنخفض درجات الحرارة لتعود الأجواء الباردة، وذلك تزامنًا مع بداية العشر الأواخر من رمضان.

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وتوقع آل خطاب خلال حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، هطولات مطرية نهاية الأسبوع وذلك نتيجة الحالة الجوية المرتقبة، مشيرًا إلى أن الموسم المطري مستمر حتى الثلث الأول من أيار المقبل.



ولفت إلى أن الاعتدال الربيعي فلكيًا يصادف الـ 20 من الشهر الحالي، وما بين الفترة الأخيرة وحتى انتهاء الموسم المطري في أيار، من الممكن أن تشهد المنطقة تأثرًا بمنخفضات خمسينية.