تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس في الاردن الجمعة - تحذيرات

تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الجمعة في الاردن
الوكيل الإخباري-   تسود المملكة الجمعة أجواء باردة وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والجنوبية الغربية، فيما تبقى الأجواء مائلة للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.اضافة اعلان


وبحسب الأرصاد الجوية، لا يستبعد في ساعات الصباح الباكر هطول زخات خفيفة ومحدودة من المطر المتجمد فوق قمم الجبال الجنوبية العالية ولفترة قصيرة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، على أن تتراجع فرص الهطول بعد الظهر وتستقر الأجواء تدريجيا.

ليلا، تسود أجواء باردة جدا في أغلب المناطق، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة، مع تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية والبادية.
 
 


