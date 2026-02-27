تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس في الاردن الجمعة - تحذيرات

وبحسب الأرصاد الجوية، لا يستبعد في ساعات الصباح الباكر هطول زخات خفيفة ومحدودة من المطر المتجمد فوق قمم الجبال الجنوبية العالية ولفترة قصيرة.
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، على أن تتراجع فرص الهطول بعد الظهر وتستقر الأجواء تدريجيا.
ليلا، تسود أجواء باردة جدا في أغلب المناطق، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة، مع تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية والبادية.
-
أخبار متعلقة
-
الحالة الجوية في الاردن خلال الأيام الأربعة المقبلة
-
تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الجمعة في الاردن - تحذيرات
-
الأرصاد تطلق تحذيراً هاماً للأردنيين
-
منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات
-
الارصاد : منخفض جوي وامطار اعتباراً من هذا الموعد
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء
-
تفاصيل المنخفض الجديد والامطار القادمة الى الأردن