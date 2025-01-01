تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس لـ 4 ايام

وفي الليل يكون الطقس باردًا جدًا في معظم المناطق وباردًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح خفيفة السرعة وتشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.
اما يومي الجمعة والسبت ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف مع بقاء الطقس باردًا نهارا في معظم المناطق ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وفي الليل يكون الطقس باردًا جدًا يوم الجمعة وباردًا بوجه عام يوم السبت، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح خفيفة السرعة.
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