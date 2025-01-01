تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس لـ 4 ايام

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس يومي الأربعاء والخميس سيكون مستقر وبارد في معظم مناطق المملكة نهارا، بينما يكون لطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

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وفي الليل يكون الطقس باردًا جدًا في معظم المناطق وباردًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح خفيفة السرعة وتشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.



اما يومي الجمعة والسبت ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف مع بقاء الطقس باردًا نهارا في معظم المناطق ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة.