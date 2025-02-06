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تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس يوم الجمعة

ثلوج الأردن
ثلوج
الخميس، 06-02-2025 05:48 م

الوكيل الإخباري-    يطرأ الجمعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا. خلال الليل، يكون الطقس باردًا جدًا في أغلب المناطق، وباردًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة.

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تحذيرات يوم الجمعة:


خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
خطر تشكل الانجماد في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.

 
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