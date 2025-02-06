تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس يوم الجمعة

الوكيل الإخباري- يطرأ الجمعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا. خلال الليل، يكون الطقس باردًا جدًا في أغلب المناطق، وباردًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة.

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تحذيرات يوم الجمعة: