تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس يوم الجمعة

تحذيرات يوم الجمعة:
خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
خطر تشكل الانجماد في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.
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