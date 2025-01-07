تطورات حالة الطقس في الأردن حتى نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة لنهاية الأسبوع الحالي.

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الثلاثاء نهاراً: يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية معتدلة السرعة.



ليلاً: يكون الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



خليج العقبة: الطقس معتدل الحرارة نهاراً وبارد ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية.



الأربعاء نهاراً: يبقى الطقس بارداً في أغلب المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وحذرت الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، ومن احتمال تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية.



الخميس نهاراً: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد نسبياً في أغلب المناطق، ومائل قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ليلاً: يكون الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



الجمعة: يكون الطقس بارد نسبياً في أغلب المناطق، ومائل قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. تدريجياً في ساعات ما بعد العصر، تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة ليصبح الطقس غائماً جزئياً في شمال ووسط المملكة مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، وتتحول الرياح إلى غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.