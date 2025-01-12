تطورات حالة الطقس في الأردن

الوكيل الإخباري-يشهد الطقس اليوم وغدًا الاثنين ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة، حيث يكون باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفقًا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.



تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خلال ساعات النهار. ليلاً، يكون الطقس باردًا بشكل عام مع احتمالية تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجنوبية العالية وأجزاء من البادية والسهول.



وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة يوم الأحد، وجنوبية شرقية معتدلة السرعة يوم الاثنين.

وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر يوم الأحد.



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