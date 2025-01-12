تطورات حالة الطقس في الأردن

تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خلال ساعات النهار. ليلاً، يكون الطقس باردًا بشكل عام مع احتمالية تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجنوبية العالية وأجزاء من البادية والسهول.
وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة يوم الأحد، وجنوبية شرقية معتدلة السرعة يوم الاثنين.
وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر يوم الأحد.
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