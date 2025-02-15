 
السبت 2025-02-15 09:39 ص
 

تطورات حالة الطقس في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 15-02-2025 06:52 ص
الوكيل الإخباري-      يطرأ اليوم  ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس بارد في أغلب المناطق، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. اضافة اعلان


ليلاً ، يكون الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفي ساعات الليل المتأخرة تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات من المطر في شرق المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى، كما يحتمل أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً في المناطق الشرقية ويصحبها الرعد وهطول البرد، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
 وحذرت الارصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن احتمال تشكل السيول في ساعات الليل المتأخرة في المناطق الشرقية من المملكة.

يوم الاحد   نهاراً ، يكون  الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية وأجزاء من شمال المملكة، ويحتمل أن تكون غزيرة لفترة قصيرة في شرق المملكة ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ليلاً ،  الطقس بارد بوجه عام وغائم جزئي، والرياح غربية خفيفة السرعة.

وحذرت الارصاد من  خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية. ومن احتمال تشكل السيول في ساعات الصباح في الأودية والمناطق المنخفضة في البادية الشمالية الشرقية.


يوم الاثنين  نهاراً ، الطقس بارد في أغلب المناطق، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

ليلاً ، يكون  الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وحذرت الارصاد من  خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق السهول.
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

عربي ودولي الأمم المتحدة تدين الهجوم على اليونيفيل

جانب من عملية الاقتراع

أخبار محلية إعلان نتائج انتخابات فروع نقابة المهندسين في إربد والزرقاء ومأدبا

فانس حث خلال المؤتمر الأحزاب الرئيسية في ألمانيا على التعاون مع اليمين المتطرف

عربي ودولي فانس يلتقي زعيمة حزب البديل في ميونخ

جانب من المشاركة

أخبار محلية الصفدي: الفلسطينيون يرفضون مغادرة أرضهم والحل يكمن بالسلام

تعبيرية

أخبار محلية 3944 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي السبت

أرشيفية

اقتصاد محلي 36 شركة صناعية محلية تشارك بمعرض الخليج الغذائي

آخر صورة للدكتور حسام أبو صفية قبل اعتقاله من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال يعتقل الدكتور أبو صفية وفقا لقانون "المقاتل غير الشرعي"

أرشيفية

فلسطين استعدادات في غزة لبدء عملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين



 




الأكثر مشاهدة