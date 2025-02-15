تطورات حالة الطقس في الأردن

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الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس بارد في أغلب المناطق، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. اضافة اعلان





ليلاً ، يكون الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفي ساعات الليل المتأخرة تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات من المطر في شرق المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى، كما يحتمل أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً في المناطق الشرقية ويصحبها الرعد وهطول البرد، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وحذرت الارصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن احتمال تشكل السيول في ساعات الليل المتأخرة في المناطق الشرقية من المملكة.



يوم الاحد نهاراً ، يكون الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية وأجزاء من شمال المملكة، ويحتمل أن تكون غزيرة لفترة قصيرة في شرق المملكة ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ليلاً ، الطقس بارد بوجه عام وغائم جزئي، والرياح غربية خفيفة السرعة.



وحذرت الارصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية. ومن احتمال تشكل السيول في ساعات الصباح في الأودية والمناطق المنخفضة في البادية الشمالية الشرقية.





يوم الاثنين نهاراً ، الطقس بارد في أغلب المناطق، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



ليلاً ، يكون الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت الارصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق السهول.

