تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي القادمة الى الاردن

ووفق ادارة الارصاد الجوية يطرأ الجمعة انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة وتسود المملكة أجواء غير مستقرة بشكل عام، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحيانًا، وبمشيئة الله تهطل زخات متفرقة من المطر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة ويتوقع أن تكون غزيرة أحيانًا و يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق.
