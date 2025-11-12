تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي القادمة الى الاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتأثر المملكة تدريجياً يو غد الخميس بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، كما تنخفض درجات الحرارة قليلاً، و تدريجيا تتكاثر كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات متقطعة من المطر على فترات في أجزاء متفرقة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق .

اضافة اعلان