الأربعاء 2025-11-12 01:33 م
 

تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي القادمة الى الاردن

سقوط أمطار في العاصمة عمان
الأربعاء، 12-11-2025 01:17 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    تتأثر المملكة تدريجياً يو غد الخميس بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، كما تنخفض درجات الحرارة قليلاً، و تدريجيا تتكاثر كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات متقطعة من المطر على فترات في أجزاء متفرقة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق .

ووفق ادارة الارصاد الجوية يطرأ الجمعة انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة وتسود المملكة أجواء غير مستقرة بشكل عام، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحيانًا، وبمشيئة الله تهطل زخات متفرقة من المطر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة ويتوقع أن تكون غزيرة أحيانًا و يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق.

 
 
