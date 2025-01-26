تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي وحالة الطقس يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يبقى الطقس الاثنين غير مستقر وبارد نسبي وغائم جزئي، مع هطول زخات من المطر في شرق المملكة واجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى، قد تكون غزيرة أحيانا في المناطق الشرقية ويصحبها الرعد، ومع ساعات المساء يميل الطقس إلى الاستقرار التدريجي وتتناقص كميات الغيوم. والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول ظهرا الى شمالية غربية.

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ليلا : الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.