تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي وحالة الطقس يوم الاثنين - تحذيرات

ليلا : الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شرق المملكة.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة.
تنبيهات ونصائح:
- تنبيه من انزلاق المركبات على الطرقات المبتلة التي تشهد هطول مطري.
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