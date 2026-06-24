تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء

وبحسب الأرصاد، يكون الطقس ليلًا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
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