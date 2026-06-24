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تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء

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العاصمة عمان
 
الأربعاء، 24-06-2026 07:22 ص
الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الأرصاد الجوية إن الطقس، الأربعاء، يكون صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.اضافة اعلان


وبحسب الأرصاد، يكون الطقس ليلًا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
 
 


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