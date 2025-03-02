تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاثنين - تحذيرات

ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، ومغبر في مناطق البادية، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية
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