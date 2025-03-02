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تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاثنين - تحذيرات

صورة عامة للعاصمة عمّان
العاصمة عمان
الأحد، 02-03-2025 08:14 م

الوكيل الإخباري-    يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس معتدل في اغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر بين الحين والاخر وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، ومغبر في مناطق البادية، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية

 
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