تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس معتدل في اغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر بين الحين والاخر وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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