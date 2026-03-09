تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يكون الطقس الاثنين، باردًا في معظم المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية والسهول والأغوار الشمالية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية الشمالية وأجزاء من السهول.

