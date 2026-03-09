الإثنين 2026-03-09 08:47 ص

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين - تحذيرات

الوكيل الإخباري-   يكون الطقس الاثنين، باردًا في معظم المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية والسهول والأغوار الشمالية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية الشمالية وأجزاء من السهول.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 14 - 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 10 - 1، وفي مرتفعات الشراة 11 - 2، وفي مناطق البادية 18 - 4، وفي مناطق السهول 15 - 5، وفي الأغوار الشمالية 22 - 6، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 13، وفي البحر الميت 23 - 12، وفي خليج العقبة 23 - 11 درجة مئوية.

 
 


