تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الغزيرة غدا- تحذيرات

وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، واحتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة غرب المملكة، بما فيها البحر الميت. كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.
ونوهت الأرصاد الى الحذر من الانزلاق على الطرق المبتلة.
-
أخبار متعلقة
-
طقس بارد اليوم.. وحالة من عدم الاستقرار الجوي غداً الجمعة
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس
-
مستجدات حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الغزيرة القادمة للمملكة
-
صقيع وأمطار وتشكل للضباب.. تطورات الحالة الجوية حتى السبت
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات
-
انقلاب على حالة الطقس وأمطار رعدية وليالٍ باردة بانتظار الأردنيين
-
الأرصاد: الموسم المطري الحالي ثاني أضعف أداء بعد عام 1959
-
الأرصاد تحذر الأردنيين من الصقيع