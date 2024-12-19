تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الغزيرة غدا- تحذيرات

10:52 م

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الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. يكون الطقس باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم، وبإذن الله تهطل زخات متفرقة من المطر، خاصة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية. قد تكون الأمطار غزيرة أحيانًا في مناطق محدودة من غرب المملكة، بما فيها البحر الميت، وتترافق مع الرعد وتساقط البرد. ومع ساعات الليل، تضعف فرص الهطول. الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا. اضافة اعلان







وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، واحتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة غرب المملكة، بما فيها البحر الميت. كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.





ونوهت الأرصاد الى الحذر من الانزلاق على الطرق المبتلة.