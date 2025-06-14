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تقلبات جوية هذا الأسبوع .. إليكم حالة الطقس بالتفصيل

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 14-06-2025 08:08 ص
الوكيل الإخباري-    يكون الطقس اليوم السبت، حارًّا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًّا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاضٌ قليلٌ على درجات الحرارة لتعود ضمن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًّا نسبيًا في مناطق البادية، بينما يكون حارًّا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

ويبقى الطقس يوم الاثنين، معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًّا نسبيًا في مناطق البادية، بينما يكون حارًّا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ يوم الثلاثاء، ارتفاعٌ طفيفٌ على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارًّا نسبيًا في أغلب المناطق، بينما يكون حارًّا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم ما بين 35 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 33 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 19، وفي مرتفعات الشراة 32 - 18، وفي مناطق البادية 40 - 22، وفي مناطق السهول 35 - 21، وفي الأغوار الشمالية 41 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 26، وفي البحر الميت 42 - 25، وفي خليج العقبة 42 - 27 درجة مئوية.
 
gnews

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