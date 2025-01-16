 
الخميس 2025-01-16 08:23 ص
 

حالة الطقس في الأردن خلال عطلة نهاية الأسبوع

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 16-01-2025 06:52 ص

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة. الطقس بارد نسبيًا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومائل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ليلاً، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

الجمعة نهارًا، تنخفض درجات الحرارة قليلاً. الطقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ليلاً، يكون الطقس باردًا بوجه عام، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

السبت نهارًا، يستمر الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ليلاً، يكون الطقس باردًا بوجه عام، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

اضافة اعلان

 
gnews

أحدث الأخبار

تونسيون يحملون أعلام فلسطين وصورة للسنوار خلال الاحتفال بإعلان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

فلسطين احتفالات في عدة دول بـ"انتصار المقاومة" في غزة

الفاو

أخبار محلية الفاو تنبه الأردنيين من فقدان شيكات بنكية أُسيء استخدامها وتحذر

خلال تشييع الجثمان

أخبار محلية الأمن يشيع جثمان محمد نواف المساعدة إلى مثواه الأخير

تعبيرية

وظائف بالأسماء.. أردنيون مدعوون للمقابلات الشخصية والتعيين

تعبيرية

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالمملكة الأسبوع المقبل (أسماء)

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

الطقس حالة الطقس في الأردن خلال عطلة نهاية الأسبوع

تعبيرية

فلسطين الخارجية الأمريكية: نريد دخول أكثر من 500 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة



 




الأكثر مشاهدة