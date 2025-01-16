حالة الطقس في الأردن خلال عطلة نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة. الطقس بارد نسبيًا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومائل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ليلاً، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



الجمعة نهارًا، تنخفض درجات الحرارة قليلاً. الطقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ليلاً، يكون الطقس باردًا بوجه عام، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



السبت نهارًا، يستمر الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.



ليلاً، يكون الطقس باردًا بوجه عام، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

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